印尼海啸救难挺进偏僻地区 豪雨阻碍搜救

此内容发布于2018年12月26日 上午3:50

（法新社印尼查丽达26日电） 印尼22日因巽他海峡火山喷发引发海啸，至今已夺走超过400条人命。印尼搜救团队今天前往偏远岛屿解救当地受困居民，并挺进亟待援助的孤立社区。但豪雨阻碍搜救进度。

根据最新统计，巽他海峡（Sunda Strait）周围地区海啸已造成429人死亡和1485人受伤，另有154人仍失踪。

然而，豪雨造成灾区困境更严峻。在受重创的查丽达（Carita），部分地区饱受惊吓的居民必须费力穿过深度及腰的积水。

印尼国家灾害应变总署发言人苏托波（Sutopo Purwo Nugroho）在推特发文表示：「大雨造成一条河川泛滥，数个地区因此淹水。这阻碍了人员疏散和协助其他生还者的工作。」

医疗人员已警告，净水和药品供给即将告罄，令人担忧爆发公共卫生危机。避难所和医院挤满数以千计逃离家园的生还者，当中许多人因这场夺命海啸面临无家可归。

灾害应变总署已派遣直升机，沿着破坏殆尽的海岸线朝少数难以到达的社区空投物资。在巽他海峡内一些迷你岛上受困的数以百计居民，则正透过空运或船运方式被救往避难所。

当局目前动用搜救犬寻找失踪者，辨识中心可见到悲痛的家属排队等待。但在瓦砾堆下找到任何生还者的希望愈来愈渺茫。

灾害应变总署高阶官员杜狄（Dody Ruswandi）表示：「我们正开始进入遭海啸袭击最偏僻的地点。那里遭到相当巨大的破坏。」

他还说，这些离群索居社区邻近的部分道路和桥梁已受损，使得从陆路进入这些地方更加困难。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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