此内容发布于2019年3月21日 上午10:50

（法新社雅加达21日电） 印尼飞航安全单位今天表示，狮子航空一架波音737 MAX 8去年坠机，夺走189人性命，事发前一天，同架客机上有第3名机师。彭博报导，他曾帮助执勤机师排除故障避免一场意外。

狮子航空（Lion Air）去年10月发生空难后，印尼国家交通安全委员会（KNKT）曾表示，约谈前一天搭机旅客，部分旅客回报称是一趟惊恐、不稳定的飞行。

KNKT今天表示，已约谈当天休假的那名机师，但拒绝证实彭博一篇报导，报导提到他在那架�Q里岛-雅加达班机上，曾帮助机师排除故障的飞行控制系统问题，避免一场意外。

报导指出，另一组机师坠机隔天驾驶同架波音737 MAX 8喷射客机遭遇类似问题，但无法解决，因而坠入爪哇海（Java Sea）。

KNKT调查员努卡约（Nurcahyo Utomo）在雅加达告诉记者：「我们约谈那名机师，因为我们想知道他看见和听见什么。」但并未详述细节。

调查人员专注于波音737 MAX 8的自动防失速系统（automated anti-stall system）。这套系统目的是当飞机有失速之虞时，能自动将机头调整朝下。

印尼官员表示，目标摆在8月公布最终调查报告。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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