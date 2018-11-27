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此内容发布于2018年11月27日 下午11:35 最后更新 - 2018年11月27日 -23:35

（法新社雅加达28日电） 狮子航空公司（Lion Air）一架接近全新的波音班机上月失事坠海，机上189人无人生还，印尼调查人员今天将公布初步调查报告，预料不会对空难原因做出结论。

狮航这架波音737 MAX客机10月29日预定从印尼首都雅加达飞往邦加槟港（Pangkal Pinang），但起飞13分钟就消失在雷达上，没多久就坠毁在印尼北部外海。

预料调查报告不会点出空难的确切原因，但可能对全世界数一数二新型且最先进的商用客机为何坠毁提出更多解释。

调查人员表示，这架飞机空速表与攻角（AOA）感测器有问题，波音因此还发布特别公告，告诉机师遇到相同状况时该如何应对。

彭博也引述消息人士报导，印尼当局今天的报告不会对空难原因做出结论。

印尼国家运输安全委员会（Indonesian National Transportation Safety Committee）主席索尔贾安托（Soerjanto Tjahjono）今天不愿在报告出炉前发表看法。

印尼国家运输安全委员会已找到失事班机的飞行资料纪录器，这是飞机的其中一具黑盒子，但另一具黑盒子，也就是座舱通话记录器，目前还不知去向。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

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