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此内容发布于2018年7月1日 上午5:05 最后更新 - 2018年7月1日 -05:05

（法新社印尼庞越1日综合外电报导）数以千计的居民和游客今天一早登上位在印尼偏远部落地区的婆罗摩火山，参加盛大的宗教祭典「亚德尼雅・卡沙达节」。参加者将祭品投入闷烧的活火山口中，包括活牲口。

每年「亚德尼雅・卡沙达节」（Yadnya Kasada），印尼腾格尔族（Tengger）族人从临近高地聚集到婆罗摩火山（Mount Bromo），将鲜花蔬果甚至鸡羊等投入冒烟的活火山口中。

其他并非腾格尔族的村民，则会趁祭品消失在滚滚浓烟之前，试图用网子和纱笼拦截祭品。这种行为并非仪式之一，但反映出当地人不愿浪费祭品的节俭习性。

长达一个月的「亚德尼雅・卡沙达节」，典故源自15世纪满者伯夷王国（Majapahit）的安藤公主（Roro Anteng）和驸马塞格（Joko Seger），两人婚后多年膝下无子，于是祈求神明帮助。

神明承诺让两人拥有25名孩子，条件是他们必须将最小的孩子丢进婆罗摩火山献祭。根据传说，这位排名最小的儿子自愿跳入火山，以换取神明保证腾格尔族兴旺。献祭传统持续至今，只是腾格尔族不再祭人，改为献祭作物和牲口。

游客和穿着精心制作传统服饰的舞者，在黎明前登上火山参加今年庆典。由于当地政府努力将「亚德尼雅・卡沙达节」宣传为重要观光活动，近年来许多游客涌向婆罗摩火山。

从印尼其他地方前来的外国和本国游客，会将硬币投入火山口祈求好运。

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