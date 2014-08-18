下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2014年8月18日 上午10:05 最后更新 - 2014年8月18日 -10:05

（法新社印尼沙比18日电） 一艘观光船在印尼海域沉没，在海上失联两天的13人，在经历可怕苦难后于今天获救。这起船难的其他生还者为了存活下来，逼不得已只好游到一座火山岛，喝自己的尿和吃树叶。

船上也有印尼船员的这艘船只，16日从龙目岛（Lombok Island）驶往科莫多岛（Komodo Island）途中沉没，目前还有两名西班牙男子失踪。

这艘船只在触礁并遭遇暴风雨后，在桑厄昂岛（Sangeang）附近慢慢沉没并裂成碎片。不过，船上没有无线电通讯设备可以求援。

来自不同国家的第一批10名外籍人士昨天获救，这群生还者包括英国人、德国人与义大利人。

一名法国生还者描述，他们在船只缓慢沉没时，栖息在船顶好几个小时，最后决定游向地平线上的一座岛屿，即使岛上的火山当时正在喷烟。

奥马塞尔（Bertrand Homassel）告诉法新社，他们游了好几小时才游到岛屿，但他们别无选择，因为这艘船只的唯一救生艇，只能容纳一些人。

他说：「其他人爬到船顶，那里还没完全沉没。」

他说：「我们当时距离岸边5公里，但有好几波大浪。」

他说：「人们开始恐慌……每个人都决定游到5公里外的最近岛屿，那座岛屿有一座喷发的火山。」

他们最后于16日傍晚游到岛屿，之后发现这是一座荒岛，没有可饮用的淡水和食物。

奥马塞尔说，他们脱水、精疲力竭又晒伤，逼不得已只好喝自己的尿、吃树叶，直到隔天被经过的船只救起。

他们之后被送到邻近的松巴瓦岛（Sumbawa Island）接受治疗。他们没有人受到重伤。

奥马塞尔又说：「我真的非常幸运。」

本地官员说，这群生还者今天下午离开，有些人飞到�Q里岛，有些人飞到雅加达。

今天获救的第2批生还者为8名外籍人士、4名印尼船员与1名印尼导游。船只沉没时，有数人待在救生艇上，其他人则是穿着救生衣，在旁边游着。（译者：中央社张晓雯）

Neuer Inhalt Horizontal Line