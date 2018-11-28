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此内容发布于2018年11月28日 上午8:05 最后更新 - 2018年11月28日 -08:05

（法新社雅加达28日电） 科学家27日表示，印尼超过1/3的珊瑚礁状况糟糕，这个群岛国辽阔海洋生态系统的未来，引发关切。

针对印尼1万7000余个岛屿上1067处所做的调查，揭露这个国家的珊瑚礁状况危急。

「印尼国家科学院」（Indonesian Institute of Sciences, LIPI）的科学家发现，仅6.5%的珊瑚礁状况极佳，但是36%的状况糟糕，约34%尚可，其余则是归类为良好。

印尼国家科学院的海洋研究中心负责人德哈姆西亚（Dirhamsyah）博士说：「当前印尼珊瑚礁的情况，深受人为因素的影响，危及生态系统的海岸开发增加了。」

德哈姆西亚犹如许多印尼人只有单名。他表示，印尼需要提高大众对「海洋生物生存」的认识。

珊瑚礁联盟（Coral Reef Alliance）指出，印尼拥有全世界最辽阔之一的珊瑚礁系统，并且居住在靠近珊瑚礁的居民，比世界上任何地方都还要多。

但这个巨大的有机体面临着许多威胁，包括人为气候变化，破坏性捕捞法，以及养分和沈积物的负荷。

印尼也是仅次于中国的世界第2大海洋垃圾来源国，估计每年产生129万公吨的海洋垃圾。

保育组织世界自然基金会（World Wide Fund for Nature）上个月曾警告，全球近半数的浅水珊瑚礁已经消失，这些珊瑚礁养育1/4的海洋生物。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

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