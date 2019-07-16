此内容发布于2019年7月16日 上午4:35

（法新社印尼登巴萨16日电） 美国地质调查所（USGS）表示，规模5.7的强烈地震今天撼动印尼度假胜地�Q里岛。这次发生在外海的地震造成当地居民逃离家园，岛上约20栋建筑受损。

根据美国地质调查所（USGS），这场地震发生在上午7时18分，震央在�Q里省（Bali）首府登巴萨（Denpasar）西南方82.1公里，深度91公里。没有发布海啸警报。

这起地震连附近爪哇岛（Java）的巴纽旺宜（Banyuwangi）都能感觉到。

�Q里岛居民形容地震发生时的恐慌，登巴萨居民柯曼（Komang Sudiani）告诉法新社：「我感觉到晃动的时候正抱着我的孩子，地震非常剧烈，我立刻跑到外面，并看到许多人已经逃到街上了。」

印尼国家灾害应变总署（BNPB）地震及海啸小组负责人拉玛特（Rahmat Triyono）在声明中表示：「我们收到数则灾情报告，像是数栋房屋或办公室的屋瓦掉落或玻璃碎裂。」

�Q里岛当局表示，超过20幢房屋、学校、寺庙及办公室受到地震中度破坏，主要集中在巴东县（Badung）的旅游中心库塔（Kuta）附近。

目前没有伤亡传出。

因为位处板块交界的太平洋火环带（Ring of Fire ），印尼经常发生地震或火山活动。

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