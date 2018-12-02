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此内容发布于2018年12月2日 上午4:20 最后更新 - 2018年12月2日 -04:20

（法新社雅加达2日电） 大约10万群众今天在印尼首都雅加达上街游行，纪念促使雅加达前基督徒省长钟万学下台的示威活动两周年；与此同时，总统候选人正卯足全力，在明年大选登场前争取选民支持。

穆斯林占多数的印尼2016年爆发一波示威潮后，钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）先在省长选举中角逐连任失败，稍后又因亵渎宗教罪名成立遭判两年徒刑，成了印尼宗教不宽容日益加剧的案例。

在印尼，攻击少数族群事件激增，使得这个全球穆斯林人口最大国以多元化着称的声誉受损。

东南亚群岛国印尼将于明年4月举行大选，分析家说，身分认同政治、（宗教）不宽容加剧及经济可能成为选战聚焦的议题。

雅加达警方发言人阿尔格（Argo Yuwono）说，约有10万人参与今天的和平集会，动员2万3000名警力维安。

这些示威群众聚集在「国家纪念塔」（National Monument），聆听前军方将领兼总统候选人普拉伯沃（Prabowo Subianto）发表演说，许多人身穿白衣，手持伊斯兰旗帜。

普拉伯沃支持导致钟万学于2016年12月下台的示威活动，分析家说，今天这场集会可能出于政治动机，以提高他在明年4月总统大选胜选的机会。（译者：刘文瑜/核稿：刘学源）

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