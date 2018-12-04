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此内容发布于2018年12月4日 上午1:35 最后更新 - 2018年12月4日 -01:35

（法新社印度贝赫罗尔4日电） 世界第3大排碳国印度气温不断攀升，冷气销量料将在2050年从3000万台激增到10亿台，拥有世界第2大人口的印度也就可能因此成为全球消暑用电量最高的国家。

法新社报导，印度每年消耗约8亿吨煤，而根据专家预测，为满足需求量，庞大冷气用量可能将让印度电力生产增长3倍。

尽管如此，对上亿的印度人民来说，冷气依然是他们在酷热难耐夏季中的消暑圣品。

2016年印度费洛帝（Phalodi）镇不仅以摄氏51度创下全球最高温纪录，也打破印度最高温纪录。酷热气温甚至可让公路路面沥青融化，使数百万人曝于险境，2015年有近2500名当地人中暑而亡。

然而，目前仅有5%印度家庭安装冷气，对比美国的90%与中国的60%，差异甚大。

但是，随着印度家庭收入渐增，加上电力供应日益稳定，印度冷气市场过去10年来有双位数增长。

日本冷气制造商大金印度分公司执行长贾瓦（Kanwal Jeet Jawa）说：「冷气不再是奢侈品，而是必需品。」并表示冷气可增加生产力和延长平均寿命。

大金位于印度西北部拉吉斯坦省（Rajasthan）的工厂，每年可产出120万台冷气。（译者：苏梨若/核稿：陈昱婷）

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