此内容发布于2019年5月20日 上午4:50

（法新社新德里20日电） 印度总理莫迪所属的印度人民党（BJP）今天表示，这场马拉松式国会大选出口民调显示，主张印度教至上及民族主义的莫迪以「压倒性」票数连任成功。

选委会表示，这次印度大选为期6周，选民多达9亿人，投票率约65%。

印度举国上下将神经紧绷度过3天的时间，等待正式计票于23日登场。

昨天举行最后一轮投票后，媒体民调显示，莫迪（Narendra Modi）所属的印度人民党和其盟友将拿下足够席次筹组新政府。

莫迪和其他印度人民党领袖并没有立即宣布胜选。莫迪以国家安全议题作为激烈选战的主轴，且在国家安全议题上立场强硬。

印度人民党2014年取得压倒性胜利，拥有足够席次得以单独执政后，外界都不预期这次印度人民党能获得相同结果，但民调预测执政的印度人民党和盟友能在国会下议院543席中拿下282席至313席之间。莫迪的执政联盟在2014年国会大选赢得336席。

外界预测反对党国大党（Congress party）这次席次会比2014年的44席增加一倍，但离掌控国会的目标仍相去甚远。

华府智库威尔逊中心（Woodrow Wilson Center）南亚高级研究员柯格曼（Michael Kugelman）说：「如果预测没错的话，印度人民党将从中大举受益，拥有强力的选民托付和充裕的政策空间，再次处理前一个任期面临的经济改革计画，但压力在于这次要把事情做对。」

印度Sensex指数最多攀涨2.6%，创2016年3月以来最强劲涨幅；印度卢比升幅为去年12月以来最大；印度基准2029年债券价格上扬，殖利率则是下跌6个基点。（译者：陈昱婷/核稿：严思祺）

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