此内容发布于2019年5月16日 上午6:50

（法新社新德里16日电） 印度选举监管当局今天说，他们在大选期间已迫使脸书（Facebook）、推特（Twitter）和Youtube移除数百则贴文。但专家指出，相较于选民接触的巨量假消息，这些只是沧海一粟。

长达6周的印度大选投票将于19日结束，期间执政的印度人民党（BJP）和在野的国大党（Congress party）皆有大量「网军」投入激烈的社群媒体战。

这两个劲敌政党互控对方发动暗黑的网路宣传手法，例如利用网路机器人和酸民大量发送真真假假的讯息，轰炸选民。

印度总理莫迪（Narendra Modi）和反对派领袖甘地（Rahul Gandhi）间的唇枪舌战，也一波比一波低级。甘地骂莫迪是「小偷」，莫迪则嘲笑甘地是「笨蛋」（pappu）。两人在真实世界的攻讦辱骂，短短几分钟就在WhatsApp和推特有数千次分享。

假照片也广为流传。例如在甘地的造势会场，出现印度宿敌巴基斯坦的国旗；或是莫迪和巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）聚餐。这2张照片的来源不得而知，但法新社在这次印度选战的事实查核人员证实它们都造假。

专家指出，许多应用程式（app）上流传的假新闻，影响这次的印度选举。

印度人民党和国大党各自砸下数千万美元打选战，想办法触及9亿选民，这些选民如今大量接触手机内容。

印度约有5亿人口能够上网，脸书用户约3亿人，并有超过2亿5000万人使用WhatsApp。

无论是党员较多且较有钱的印度人民党或国大党，皆有数百名全职的网路宣传人员。它们还有数以万计的志工支持，透过WhatsApp或其他平台散布各自政党的讯息。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

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