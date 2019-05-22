此内容发布于2019年5月23日 上午12:50

（法新社新德里23日电） 全球最大民主盛事印度国会大选落幕后，当局对约6亿张选票展开规模庞大的计票作业，结果料将于今天稍后出炉，初步结果显示，总理莫迪的阵营取得领先优势。

经过两小时计票，在542个选区中，莫迪（Narendra Modi）的印度人民党（Bharatiya Janata Party）在277个选区暂居领先，超过绝对多数所需的272席，而这还不包括盟友的战果。

出口民调预测莫迪和他所属的印度教民族主义政党将会胜出，但反对派对胜选也抱持浓厚希望。

专家预估，印度第17届国会下院大选花费恐逾70亿美元，耗资庞大，堪称是全球最贵选举，当局计划在一天内完成计票程序。

倘若态势清楚，投票结果大约会在中午前后出炉，但若战况胶着，印度13亿人民恐需多等上一段时间，才会知道选举结果。

莫迪和他的右翼政党印度人民党2014年拿下国会下议院545席中的282席，这是30年来首次有单一政党在大选中赢得绝对多数。

印度人民党领导的政党联盟当时共拿下334席，出口民调预测，这个联盟这次取得的席次将落在282至313席，足以继续掌握大权。

不过，主要在野党国大党（Congress party）领袖拉胡尔．甘地（Rahul Gandhi）昨天驳斥这类预测，他希望成为领导印度的第4位尼赫鲁－甘地（Nehru-Gandhi）王朝成员。

48岁的他推文说：「别为不实的出口民调宣传感到失望。」

印度人口最多的北方省（Uttar Pradesh）和东部的西孟加拉省（West Bengal）投票结果，将成为这场大选的关键。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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