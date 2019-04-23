此内容发布于2019年4月23日 上午7:05

（法新社阿默达巴德23日电） 印度国会下议院选举今天进行第3阶段投票，总理莫迪（Narendra Modi）选择在这个被喻为「超级星期二」的日子返乡投票，是因为印度民众将在今天选出多达117席议员。

法新社报导，印度国会大选分成7个阶段，「超级星期二」将选出15个省的117席国会议员，是7个阶段中决定最多席次的投票日。印度下议院共545席，下一阶段投票将在29日进行。

莫迪在故乡古茶拉底省（Gujarat）投完票后，他比喻投票犹如印度教徒在恒河（Ganges River）沐浴洗净罪恶般神圣。

虽然一般认为莫迪所属的印度人民党（BJP）选情领先，但仍面临拉胡尔・甘地（Rahul Gandhi）领导的国大党（Indian National Congress）严峻挑战。

莫迪回到家乡探望高龄98岁母亲，随后搭乘开天窗的座车前往阿默达巴德市（Ahmadabad）投票，途中他向支持者挥手致意。

莫迪曾担任古茶拉底省长长达10多年，之后领导印度人民党并于2014年担任总理。他在选前的造势大会强调，全国9亿选民去投票的必要性。

莫迪把国家安全和打击恐怖主义作为选战主轴，以削弱反对派针对他处理经济的攻势。

许多人把这次选举视为针对莫迪执政5年成果的公投，虽然执政期间印度经济成长令人印象深刻，但并非印度人民党所承诺为民众增加工作机会。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

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