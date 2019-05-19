此内容发布于2019年5月19日 上午4:35

（法新社瓦拉纳西19日电） 印度分7阶段举行的大选今天进入尾声，8个省份超过1亿选民将决定国会下议院总计545席中的最后59席。总理莫迪能否连任，取决于他领导的民族主义印度人民党（BJP）表现。

投票预定晚上6时结束（台北时间晚上8时30分）。印度的国会下议院大选规模为全球最大，为期39天，分7阶段举行，合格选民今年约9亿人。

由于东部西孟加拉省（West Bengal）此前曾发生印度人民党和反对派支持者间的街头暴力冲突，为防投票过程遭扰乱，当局已加强当地维安。

执政的印度人民党广泛以莫迪（Narendra Modi）的强人形象为号召，也在印度和巴基斯坦间近期发生的武装冲突和相互空袭上大作文章。由拉胡尔，甘地（Rahul Gandhi）领导的主要在野党国大党（Congress party）则指控莫迪遂行政治分化、忽略经济议题。两人几乎每天隔空叫阵、大打口水战。

民意调查结果显示，莫迪人气仍旺，但印度人民党可能会因人民对政府施政不满，而难以保住国会下议院多数席次。

根据报导，莫迪政府招惹民怨的原因包括未能扩大创造就业、经济政策失当、2016年欠缺通盘考量的废钞政策对经济造成严重冲击、银行背负大量呆帐，以及社会对穆斯林和种姓制度中的「贱民」阶层敌意升高。

大选开票工作预定23日起跑，当天也会公布初步开票结果。（译者：陈韵聿/核稿：林治平）

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