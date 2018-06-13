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此内容发布于2018年6月13日 上午7:50 最后更新 - 2018年6月13日 -07:50

（法新社新德里13日电） 支持者总是夸耀印度总理莫迪（Narendra Modi）睡眠时间不长却体力过人，今天他在推特上传做养生早操的影片，不吝惜与民众分享健康秘诀。

莫迪上传做操影片，分享他保持「神清气爽和活力十足」的秘密。影片中他手拿木杖左右晃动、倒退走路、在一颗大石头上伸展肢体，并规划一条从大自然中获得启发的特殊步道，赤脚踩着步道冥想漫步。

深受球迷喜爱的印度板球国家队队长柯立（Virat Kohli）等印度知名人士，也有录制激励人心的健身影片，试图对付12.5亿人口的印度肥胖和健康欠佳问题。

67岁的莫迪在他那绿意盎然的新德里官邸花园，录制近2分钟的做操影片，希望印度民众以他为榜样。

影片上传几小时内就吸引将近33万次点阅。莫迪发推文说：「瑜伽之外，我会走在从5种自然基本元素－地、水、火、风、空－获得启发，设计而成的步道上。」

「这让人极度神清气爽并活力十足，我也会做呼吸练习。」

影片中，身穿黑色运动服的莫迪也会双手合十，在草地上倒退走，然后躺在一颗大石头上伸展肢体。

年过耳顺的莫迪声称他睡眠时间不多，支持者还夸赞他令人赞不绝口的体格，据说莫迪胸围有56�肌＃ㄒ者：陈昱婷/核稿：何宏儒）

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