此内容发布于2019年4月12日 上午1:50

（法新社印度皮拉尼12日电） 印度总理莫迪（Narendra Modi）的指标政策之一为保护牛只，但对致力保护鹰嘴豆农作物、避免遭牛群破坏的印度教农民米纳（Raghuvir Singh Meena）来说，保护实在过了头。

农民在2014年压倒性支持莫迪为首的印度人民党（BJP）。受印度教影响的严格护牛政策已带给农村地区严重麻烦。

米纳在位于印度西部拉吉斯坦省皮拉尼区的自家田地告诉法新社：「我们尝试了各种方法，包含使用稻草人和带刺铁丝网，然而这些四处游荡的牛只从来不放过任何吃掉我们作物的机会。」边说之余，米纳的目光还不时望向自己的田地。

印度昨天起开始大选，莫迪将寻求连任。米纳直批：「他们（政府）在玩属于他们的政治，毫不关心贫穷的农民。」

印度名义上并非宗教国家，且国内还有大量穆斯林与基督徒人口，但在莫迪上台之前，包括拉吉斯坦省在内的许多省分，早已禁止屠宰牛只和消费牛肉的行为。

如今明文规定的法律更严格，载明的惩处也日渐增多；2017年印度政府还一度试图禁止全国性供屠宰之用的牛只买卖，只因最高法院不准，政策才没能上路。

批评者称莫迪的印度人民党意图「独尊印度教」；他们还警告印度人民党在鼓励偏激的印度教治安团体，攻击屠宰、贩卖及食用牛肉的穆斯林与种姓制度最低贱的低收入阶级，尽管这些族群食用与屠宰、贩卖牛只的行为可免罚。

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