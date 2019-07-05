（法新社新德里5日电） 想要有学校、街道或列车以你为名，或者取得优先登机资格吗？若你是印度公民，没问题，只要你循规蹈矩缴税，且名列模范纳税人，这些梦想很快就有可能实现。

印度财政部昨天发布2018－2019年度经济调查报告（Economic Survey），其中针对国家长期欠收税款的问题提出建议案，内容为让各县10大模范纳税人接受公开表扬，方法包括「以他们的姓名命名重要建筑物、纪念碑、街道、列车、计画等」。

此外，模范纳税人在机场还能享有快速登机和外交通关礼遇；政府建设项目的施工地点旁也可立「税金运用中」的标牌，以「清楚明白地告知公民，他们的税金被用来实现有价值的公益」。

根据经济调查报告的说明，这些「甜头」的目的为创造如「拥有兼具社会地位与荣耀感的俱乐部独享会籍」效果，宣传「诚实缴税值得尊敬」的社会规范。

缴交所得税的印度民众不多。根据当地税务机关的统计，在2017－2018财政年度，尽管印度总人口超过13亿，申报所得税者仅约4100万人，原因包括许多民众收入低到无需缴税或基于其他理由获豁免。此外，有大量经济活动未受政府规范，现金交易也让税务机关难以稽徵。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

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