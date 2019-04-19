此内容发布于2019年4月19日 上午3:50

（法新社新德里19日电） 印度宣布暂停争议地区克什米尔与巴基斯坦的跨境贸易，指控此一贸易路线已被用来走私武器和毒品。于此同时，印巴两个核武国家正酝酿紧张关系。

克什米尔局势已陷入紧张，当地2月发生自杀政击事件，夺走40名印度安全部队官兵性命，使得双方相互发动跨境空袭，逼近战争边缘。

面临艰难选战的印度政府昨天表示，已接获通报，两国边境贸易被「巴基斯坦境内分子用来运送非法武器、毒品和假钞」。

印度政府并指出，在印巴控制线（Line of Control）进行跨境贸易的许多人与好战组织挂钩。克什米尔被印巴控制线划分为印度和巴基斯坦控制地区。

印度内政部表示，暂停跨境贸易，直到比较严格的检查机制到位。

印巴跨境贸易采用以物易物的方式进行，交易商品包括辣椒、茴香、芒果和果干等。

这种跨境贸易始于2008年，期能改善新德里和伊斯兰马巴德之间的紧张关系。印巴过去曾发生3次战争，其中2次与克什米尔有关。

印度快报（The Indian Express）今天报导，印度政府下达这道命令后，已有35辆载运水果自印度一侧出发的卡车遭到拦下。

印巴跨境贸易先前也曾喊停，包括在2015年，当时印度指控一名巴基斯坦司机贩毒。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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