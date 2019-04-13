（法新社新德里13日综合外电报导）印度警方今天表示，东部的东印加尔克汉德省（Jharkhand）11日发生一起暴民护牛私刑案，造成1死3伤。

法新社报导，牛向来是印度教尊崇的神圣动物，根据人权观察（Human Rights Watch）的统计数据，2015年5月至2018年12月，牛只相关的暴力事件已造成印度国内有44人丧命。

印度总理莫迪（Narendra Modi）的反对者表示，自从莫迪领导的印度人民党（BJP）于2014年执政后，这些动用私刑的团体变得无法无天。

这起护牛私刑案11日晚间发生在东印加尔克汉德省一处村落，当地一个基督教社区的4名男性，在一处田地将一头牛只尸体剥皮。

加尔克汉德省高阶警官米纳（M L Meena）表示：「暴徒们手持铁条与铁棍，残暴痛殴那群剥牛皮的人。」。私刑造成1人丧命，被殴伤的3人送往医院救治，2名暴徒被捕，另有5人在逃。

米纳指出，目前还不清楚施暴者是否隶属印度教相关团体，还是暴徒们自行所为，但他透露，4名遭施暴男子来自当地的一个部落，且他们曾被控违法宰牛。

他表示：「目前为止，调查发现这头牛是自然身亡，详情我们仍在调查中。」（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

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