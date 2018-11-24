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此内容发布于2018年11月24日 上午7:50 最后更新 - 2018年11月24日 -07:50

（法新社布雷尔港24日电） 美国一名传教士上周踏上印度洋一座未接触现代文明的岛屿，在岛上遭乱箭射死。专家表示，这名冒险家传教士的遗体，恐怕永远无法从那个受现代世界威胁的遗世独立岛屿寻回。

部落专家、曾出书介绍安达曼与尼古巴群岛（Andaman and Nicobar islands）的塞赫莎里娅（Pankaj Sekhsaria）说，试图寻回周约翰（John Allen Chau）的遗体将会是「徒劳无功」。

他说：「我不认为前往北森蒂纳尔岛（North Sentinel Island）附近的任何地点是个好主意，如此只会造成与当地部落产生冲突。」

原住民维权团体「国际生存组织」（Survival International）资深研究员葛里格（Sophie Grig）表示：「我不认为有任何可寻回遗体的方法，不会让北森蒂纳尔人以及想这么做的人都陷入险境。」

德里大学人类学教授卡普（Anup Kapoor）则说，任何人有意与森蒂纳尔人开启对话，必须展现他们「在同一水平」。

对森蒂纳尔人所知有限是主要的难题，一般相信他们是首批抵达亚洲人种的最后幸存后代，13世纪的冒险家马可波罗（Marco Polo）说他们「野蛮且残暴」。

卡普说：「我们对他们的沟通系统，历史和文化一无所知，要怎样才能与他们打成一片。」

他表示：「我们所知的是，他们曾被英国人和日本人杀害及迫害，他们讨厌任何穿制服的人，如果他们看到身穿制服的人，一律当场杀死。」

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