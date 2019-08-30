此内容发布于2019年8月30日 下午10:50

（法新社印度古瓦哈蒂31日电） 印度阿萨姆省（Assam）预定今天将公布引发高度争议的公民登记名册，恐有数百万人未被列入名册中而成为无国籍人士。

未列入名册中预估大多是穆斯林，引发全国约1亿7000万名穆斯林忧心，他们担心在总理莫迪（Narendra Modi）的印度教民族主义政府执政下，未来前途将受影响。

阿萨姆是一个人口约3300万人、位于印度东北的贫穷孤立省分，长久以来一直有大量人口从其他地方涌入，包括在英国殖民统治时期，以及1971年孟加拉独立战争前后，当时数百万人逃到印度。

数十年来，阿萨姆省成了宗教和种族间紧张关系的温床。零星暴力情事传出，包括1983年屠杀事件造成约2000人丧生。这导致那些自认是真正阿萨姆原住民的人施加压力，要求一个永久解决方案，他们将希望寄予在今天公布的国家公民登记名册（National Register of Citizens）上。

不过，只有那些能证明自己或祖先在1971年以前就已经待在印度的人才能被列入公民登记名册，但对这个文盲率很高、很多人没有证明文件的地区来说，进行这个复杂的程序是一大挑战。

阿萨姆省目前在莫迪的印度人民党（BJP）执政下。批评人士表示，国家公民登记造册的过程，反映印度人民党只为同一宗教民众服务的宗旨。

印度国会下议院1月通过立法，对来印度定居至少6 年的孟加拉、巴基斯坦和阿富汗人授予公民身分，条件是他们不是穆斯林。

莫迪的左右手、内政部长夏哈（Amit Shah）喊出要驱逐「白蚁」，甚至在印度人民党5月大选再度胜选执政前表示，将推动全国性的运动，遣返这些「渗入者」。

那些未列入国家公民登记名册的人将有120天的时间，可以向特设的外国人法庭（Foreigners Tribunal）提出上诉。

政府表示将增加外国人法庭的员额，但批评人士表示，外国人法庭的成员可能资历不足，并受制于「绩效」目标，整个过程充满了矛盾和错误。

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