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此内容发布于2018年6月28日 上午9:05 最后更新 - 2018年6月28日 -09:05

（法新社新德里28日电） 印度当局今天矢言全力拯救遭原住民团体绑架的3名警察。这个团体不但性侵5名慈善组织人员，还煽动不安，造成一名男子死亡。

警方表示，他们昨天在东部加尔克汉德省（Jharkhand）Khunti地区搜寻被绑架的慈善组织人质，遭数百名当地人驱赶，其中有些人以弓、箭为武器；不过警方后来在村落外重新集结。

Khunti区警政首长辛哈（Ashwini Kumar Sinha）表示，警方遭村民攻击后，动用催泪瓦斯和警棍驱赶群众。警方表示，一名当地男子在冲突中丧生。

当地人和名为Pathalgadi的原住民部落运动团体结盟，抗议警方逮捕上周性侵5名慈善组织人员的歹徒。Pathalgadi因为争取这个地区自治而广受欢迎。

辛哈表示；「我们已请求增援，以处理这个情况。我们很快就会救回（被挟持的）警察，并逮捕被控犯下性侵的人。」

当地一名政坛人士的住处26日爆发暴力示威事件，3名员警遭挟持，被带往不明地点。

慈善组织人员前来这处以部落为主的地区，进行打击人口走私的宣导表演，结果被掳走，并在枪口下惨遭轮暴，此后这处地区就陷入不安。（译者：陈宜君/核稿：陈政一）

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