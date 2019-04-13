此内容发布于2019年4月13日 上午3:50

（法新社新德里13日电） 印度国防部长希塔拉曼告诉法新社，印度采购俄罗斯制S-400飞弹防御系统一事，可望能取得美国谅解，并且豁免制裁。

希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）本周受访表示，新德里当局以52亿美元（约新台币1600亿元）向俄国购买S-400飞弹防御系统，美国政府「得知且理解」这件事。

印度总理莫迪（Narendra Modi）和俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）去年10月签订这项武器采购协议违反了美国的规定，向俄国购买武器的相关国家，美方将实施制裁措施。这些制裁是美国惩罚莫斯科当局2014年入侵乌克兰的部分举措。

美国总统川普政府曾于去年对中国军方实施制裁，原因是北京当局向俄国采购S-400飞弹系统和其他军事设备。

华府也警告北大西洋公约组织（NATO）成员国土耳其，倘若采购S-400飞弹系统将面临制裁，且美国已在本月初暂停土耳其参与洛克希德马丁公司（Lockheed Marti）的F-35战机计画。

希塔拉曼告诉法新社，华府考虑到印度需要采购俄国和其他国家的武器，以维持「强大伙伴」关系。

她指出，在美国展开制裁前，印度与莫斯科当局针对S-400飞弹系统的磋商早已展开。俄国是印度军方的武器长期供应方。

希塔拉曼还说：「至于S-400系统，我们好好解释过…（美国）得知且理解。他们了解（我们）提出的观点。」

被问到是否有信心印度能豁免制裁，希塔拉曼表示：「是的，我希望如此。」（译者：叶俐纬/核稿：陈彦钧）

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