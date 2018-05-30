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此内容发布于2018年5月30日 上午10:05 最后更新 - 2018年5月30日 -10:05

（法新社孟买30日电） 工会代表指出，印度今天有大约100万名银行员工进行罢工，除了诉求加薪，也要求政府对故意拖欠贷款的企业祭出铁腕。

银行工会联合论坛（United Forum of Bank Unions）召集人图嘉普卡（Devidas Tuljapurkar）表示，在西部金融中心孟买一场抗议活动中，约有5000名员工高呼口号、挥舞布条。示威者声称，他们正在为印度堆积如山的坏帐付出代价。

印度这只亚洲巨象的银行业深陷困境，债务水准在新兴国家之中数一数二，高达数十亿美元又称坏帐的不良资产（NPA）形成沉重负担。

今、明两天的罢工行动导致公营银行和商业银行关闭数以万计的分行，造成印度部分地区的日常运作为之瘫痪。

银行员工对资方提出的2%加薪方案不满意，强调幅度远低于大约4.5%的印度通膨率。

啤酒和航空业巨头马尔雅（Vijay Mallya）2016年3月出逃英国，逃避偿还积欠银行的高达近10亿美元贷款，使得银行坏帐问题成为举国关注的焦点。

政府今年稍早表示，银行业坏帐金额已高达1200亿美元。

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