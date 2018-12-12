印度首富嫁掌上明珠 传婚礼斥资30亿元

此内容发布于2018年12月12日 上午4:50

（法新社孟买12日电） 印度首富穆克什据信斥资1亿美元（新台币30亿元）嫁女儿，在今天举行婚礼之前举行为期数天的派对，甚至请来美国流行乐天后碧昂丝在皇宫内献唱，宛如「疯狂亚洲富豪」的翻版。

穆克什（Mukesh Ambani）27岁的掌上明珠伊夏（Isha Ambani）与印度另一亿万富翁皮拉玛（Ajay Piramal）的33岁儿子安南德（Anand Piramal），今天在穆克什的27层楼豪宅中举办婚礼。

穆克什在拉吉斯坦省（Rajasthan）乌代坡（Udaipur）包下一座皇宫，举办为期数天的婚前派对，受邀宾客包括希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）、前美国国务卿凯瑞（John Kerry）、宝莱坞女星琵艳卡乔普拉（Priyanka Chopra）与夫婿美国知名歌手尼克强纳斯（Nick Jonas），和宝莱坞3K天王沙鲁克汗（Shah Rukh Khan）、阿米尔汗（Aamir Khan）及沙尔曼汗（Salman Khan），还有众多宝莱坞及企业界名人。

今晚举办的婚礼性质较为私人，料有约600名家人亲友和一些政治人物在宾客名单上。

穆克什位于孟买南区的豪宅「安迪利亚」（Antilia）周遭部署大量警力，据信2010年完工的这栋豪宅造价超过10亿美元（新台币300亿元）。

印度媒体保守估计，这场婚礼花费约1500万美元，也有人坚称1亿美元应该更接近事实。

穆克什为涉足电信、石油等事业的信实工业公司（Reliance Industries）董事长，身价超过470亿美元，最近更挤下马云，登上亚洲首富宝座。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting