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此内容发布于2018年7月4日 上午8:20 最后更新 - 2018年7月4日 -08:20

（法新社新德里4日电） 随着过去18个月有7名记者遭到杀害，且网路辱骂和骚扰事件大幅上升，无国界记者组织今天对印度记者处境表示担忧。

无国界记者组织（Reporters without Borders）指出：「2017年至少有3名因工作丧命的记者，第4起案件仍在调查当中。2018年前6个月有4名记者在这个国家被杀害。」

「此外，网路辱骂和骚扰事件大幅上升，在这个『世界最大民主国家』，记者于自我审查氛围笼罩的环境下工作。」

这个组织发布警告新闻自由恶化的「事件报告」，这是无国界记者组织第一次为一个国家做这项报告。

根据2018年全球新闻自由指数（2018 World Press Freedom Index）排名，印度在180国排第138名，无国界记者组织警告，印度排名恐进一步下滑。

克什米尔英文日报「崛起的克什米尔」（Rising Kashmir）主编柏卡里（Shujaat Bukhari）遇害是最新一起记者遭杀害事件，他6月14日离开位于斯利那加的办公室时，遭武装恐怖分子枪杀身亡。

根据美国保护记者委员会（Committee to Protect Journalists, CPJ），自1992年起已有超过40名记者在印度被杀害。

印度记者经常面对来自警方、政治人物、官僚和犯罪集团的骚扰和胁迫。

针对记者的网路仇恨言论被分享与扩大，通常是由效忠于印度总理莫迪（Narendra Modi）的「网军」进行。

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