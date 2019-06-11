此内容发布于2019年6月11日 上午2:50

（法新社新德里11日电） 印度一名2岁男童因为跌入一口窄井受困近5天，今天救出后宣告不治。消息传出引发抗议，民众怒批当局延误救人。

这名男童是辛赫（Fatehveer Singh），他6日在旁遮普省（Punjab）桑格鲁县（Sangrur）自家附近玩耍时，不慎跌入一口33公尺深的窄井。这起事件引发全国关注。

这口废弃的窄井井口仅23公分宽，加深救援难度。数十名救援人员和自愿协助者奋力救人，民众和电视台摄影记者则在一旁紧盯。

省议员辛格拉（Vijay Inder Singla）说：「这名孩童已经身亡，印度国家灾害应变部队（NDRF）清晨5时将他拉出。」救护直升机将男童送到旁遮普省首府昌迪加尔（Chandigarh）的医院后宣告不治。

「今日印度报」（India Today）网站报导，相关当局成功提供氧气给孩童，但无法提供食物或饮水。

有关当局还挖了与井平行的洞，然后嵌入直径约91 公分的管线，试图救出男童。

村民不满救援失败，今天纷纷聚集现场，高呼口号批评省政府。抗议群众也堵住一条主要道路，警方随即到现场以防事态扩大。

印度媒体报导，一名居民说，救援任务延误是因为缺乏必要的技术援助。

这口井是男童家人在1984年所挖，用来取水灌溉田地，但1991年后就停止使用。

旁遮普省省长阿马林德・辛赫（Amarinder Singh）已下令全省取缔凿井。他今天推文表示，得知男童身亡消息感到非常难过。

印度北部很常看到无遮盖的井，这起悲剧凸显背后的危机。哈雅纳省（Haryana）在3月有一名1岁半幼儿困井2天后获救，2006年也有一名6岁孩童困井2天后平安获救。（译者：卢映孜/核稿：陈彦钧）

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