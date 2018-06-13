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此内容发布于2018年6月13日 下午10:20 最后更新 - 2018年6月13日 -22:20

（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普结束与北韩领导人金正恩的高峰会后，今天受访时，不但淡化金正恩主政下，北韩侵犯人权的行径，还指其他国家也做过「坏事」。

川普接受美国福斯新闻（Fox News）访问时表示：「许多人都曾做过一些非常糟糕的事情，我指的是，我可以列举出许多曾做出坏事的国家。」

川普称赞金正恩是「非常聪明的人」及「出色的谈判者」，他说：「我认为我们彼此了解。」

根据川普主政下的国务院数据，金正恩政权将8万至12万名政治犯关入劳改营，他们不但受到酷刑折磨，还被迫挨饿。

除了在国内侵犯人权外，金正恩去年疑似下令在马来西亚机场暗杀同父异母的兄长。

12日在新加坡举行的川金会，史无前例的看到全球最强大民主国家领袖，与专政王朝的第3代领导人不但握手，还在两国旗帜前平起平坐。

批评人士指责川金会合法化金氏政权，他们也说，峰会虽充斥媒体头条，但少有实质进展。

川普也在福斯新闻的访问中赞扬中国国家主席习近平，称习近平是「了不起的人」。川普也说，习近平「终身为主席，这很不错」。

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