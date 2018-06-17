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此内容发布于2018年6月17日 上午8:05 最后更新 - 2018年6月17日 -08:05

（法新社希腊普萨拉泽斯17日电） 希腊和马其顿今天签署历史性初步协议，前南斯拉夫共和国马其顿将更改国名为北马其顿共和国，终结自1991年以来造成双方关系交恶的争论，尽弃前嫌，成为伙伴和友邦。

希腊总理齐普拉斯（Alexis Tsipras）说：「对我们的人民而言，这是勇敢、具历史性且必要的一步。」

他说：「我们来此疗愈时间的伤痛，为我们的国家、巴尔干半岛和欧洲开启和平、友爱和成长的道路。」

马其顿总理柴伊夫（Zoran Zaev）说：「我们两国应尽弃前嫌，放眼未来。」他又说：「我们的人民心向和平...我们将成为伙伴和友邦。」

今天签署的协议使这起世界上数一数二长久、且可说是最难解的外交争端，朝向化解迈进一步。争议起自马其顿27年前宣布独立，但根源可追溯到数世纪之前。

镇暴警察拦下数百名挥舞旗帜的希腊抗议民众，将他们挡在签署仪式地点数公里之外。

齐普拉斯在两国外交部长签署文件前说：「巴尔干半岛唱快乐歌曲的日子又来了。」

柴伊夫与多名内阁部长在晴空下乘坐快艇，抵达普瑞斯帕湖（Lake Prespa）南岸风景秀丽的渔村普萨拉泽斯（Psarades）。普瑞斯帕湖是两国间天然国界。

齐普拉斯和柴伊夫两人在渔村码头拥抱，现场出席仪式的重要人士为他们起立鼓掌。

联合国主管政治事务副秘书长狄卡洛（Rosemary DiCarlo）、长年担任联合国协调人的尼梅兹（Matthew Nimetz）、欧洲联盟外交首长茉格里尼（Federica Mogherini）和欧盟负责扩大事务的执委哈恩（Johannes Hahn）等人出席签署仪式。

尼梅兹今天满79岁，大家为他准备了一个蛋糕。他自1994年先以美国特使身份，再以联合国特使身份，试图协商寻求化解希腊和马其顿间的国名争议。

不过，真正关键是经济学家柴伊夫2017年当选总理，取代民族主义派总理谷耶夫斯基（Nikola Gruevski）。他将与希腊修好列为优先要务，希望他的国家得以申请加入欧洲联盟和北大西洋公约组织（NATO），此事多年来遭希腊阻挠。

双方签署协议后，齐普拉斯跨境到普瑞斯帕湖马其顿一侧午餐，成为走访邻国马其顿的首位希腊总理。

希腊自1991年以来，反对邻国取名马其顿，因与希腊北部省份同名，那里古时是亚历山大大帝帝国的摇篮，也成了现代希腊人骄傲的来源。

齐普拉斯和柴伊夫都出生于1974年，生日仅差几个月，两人在国内力排众议，推动签署这项协议。

协议仍需经马其顿国会通过，并举行公投；这项协议也需经希腊国会批准。

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