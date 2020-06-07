此内容发布于2020年6月7日 上午5:05

（法新社蒙特娄6日电） 加拿大一名原住民女性近日在家属报警请求前来查看她的身心状况时，遭警方枪击身亡。加拿大原住民团体今天要求，应对这起案件展开独立调查。

26岁的摩尔（Chantel Moore）4日在加拿大东部新布朗斯威克省（New Brunswick）的艾蒙兹顿市（Edmundston）遭警察击毙。据警方说法，摩尔当时持刀威胁员警。摩尔家属则表示，警方开了5枪将她制伏。

加拿大5个全国性原住民组织之一的「原住民大会」（Congress of Aboriginal People，CPA）今天要求，「对摩尔之死及加拿大警察和司法体系对原住民持续存在的系统性偏见和种族歧视，进行公开调查」。

原住民大会主席贝特宏（Robert Bertrand）表示，摩尔「在（警察）上门查看时...遭到射杀的悲剧，清楚告诉所有加拿大人，加拿大原住民在与警察和司法体系交涉时，持续面对一套截然不同的情况」。

尽管加拿大警方已对摩尔的死亡展开调查，但加拿大原住民团体「第一民族议会」（Assembly of First Nations，AFN）主席贝尔加德（Perry Bellegarde）表示，必须由公正的第三方来进行调查，以确认警方为何使用致命武力，以及警方反应是否和种族因素有关。

贝尔加德说：「一通求助电话，为何演变成需要打电话找验尸官？这种事根本不该发生。我们有必要查出警方的反应是否牵涉任何种族因素，以及警方使用武力是否过度激烈。」（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

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