（法新社伦敦29日电） 英国数千民众挥舞国旗、高呼脱离欧洲联盟（EU）的公投民意遭到背叛，在本应是英国脱欧的「独立日」3月29日聚在国会外，抗议政治瘫痪导致脱欧在最后一刻延迟。

将近3年前，以52%支持率通过的脱欧公投引起分裂，3月29日本是离开大限，但随着英国国会议员第3度投票否决首相梅伊（Theresa May）与布鲁塞尔达成的协议，这些议员现在对如何妥当脱欧，甚至能否妥善脱欧感到不知所措。

在太阳下聚集于国会广场（Parliament Square）的群众要求议员尊重多数民意，现场气氛融合派对及抗议。国会投票结果让倾向无协议脱欧的支持者耸肩以对，他们高呼：「强硬脱欧，现在就要，梅伊是背信忘义的母牛。」

这些支持脱欧的选民四处游走，高举写着「对政客的信任已死」、「无法自治，自由算什么？」的标语，有些人则挥舞英国、英格兰、威尔斯、康瓦尔等地的旗帜。

前欧洲议会（EP）一员的伊凡斯（Suzanne Evans）是疑欧派，她说未能在格林威治时间23时准时脱欧的后果惨重。她说：「这应该是我们独立日的庆祝活动，议员承诺我们了，我们现在已经无法再信任他们了，真是可耻。」

她表示：「这是国会杠上人民，已经超乎脱欧本身了。这攸关民主，攸关我们的选票是否有用？从路上那些把戏看来，答案是没有。我们国家陷入困境。」

狂热的脱欧支持者要英国现在在没有任何分手协议下离开欧盟，遵循世界贸易组织（WTO）的贸易规则。

而在政治光谱另一头，亲欧派的伦敦市长沙迪克汗（Sadiq Khan）今天推出车身写着「我们都是伦敦人」标语的公车宣传活动。他告诉法新社：「我想我们都能同意，脱欧彻头彻尾就是一片混乱。」

在其他地方，像是英格兰教会（Church of England）邀请教徒周末展开「咖啡厅式会议」，用最英国人的方式凝聚共识：一杯茶。

在「团结」口号下，无论信徒对脱欧看法为何，他们都可以选择合适的圣经段落和新创的祷词来展开对话。

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