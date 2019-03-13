（法新社华盛顿13日电） 美国民主党前联邦众议员欧洛克去年在保守德州交出亮丽成绩单，期中选举差点击败共和党强敌克鲁兹后，一跃成为全国政治明星，现在他更上一层楼，表态角逐2020总统大选。

46岁的欧洛克（Beto O'Rourke）今天对家乡艾尔帕索（El Paso）电视台KTSM证实会寻求民主党提名，将于明天上午宣布此事。

欧洛克在KTSM节目表示：「我真的很以艾尔帕索的所为与艾尔帕索的代表性为荣。」

「这是我竞选的一大原因。这座城市是这个国家最好的榜样。」

欧洛克去年竞选联邦参议员时强打基层，以融合包容为主轴的选战赢得全国瞩目，激励渴盼新面孔的民主党选民之外，更意外让原本以为「躺着选」的现任议员克鲁兹（Ted Cruz）陷入苦战。欧洛克最后以不到3个百分点之差落败，但他打出40年来民主党在德州联邦参议员之战最逼近共和党的成绩，之后就有不少人认为他可能参选总统。

若欧洛克明天果真宣布投入大选，他将进入的是已然爆炸的民主党参选群，而民主党放眼2020年的最后一片主要拼图，就将只剩尚未表态的前副总统拜登（Joe Biden）了。拜登表示，会在近期宣布是否参选。

目前已宣布投入总统选战的民主党人包括多位联邦参议员，除了华伦（Elizabeth Warren）、贺锦丽（Kamala Harris）、布克（Cory Booker）、陆天娜（Kirsten Gillibrand），还有声势领先的自由派议员桑德斯（Bernie Sanders）。

若曾为庞克乐手、竞选时会溜溜滑板宣泄怒气的欧洛克真的投入总统之争，声势可能扶摇直上，但届时媒体的紧迫钉人、民主党权力掮客与金主的审视也将随之而来。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

Neuer Inhalt Horizontal Line