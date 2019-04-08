此内容发布于2019年4月9日 上午12:05

（法新社渥太华8日电） 加拿大通讯安全局（CSE）今天表示，在2018年举行全国性大选的经济合作暨发展组织（OECD）成员国当中，有半数沦为网路攻击目标。

加拿大通讯安全局说，自2015年来，「选举遭网路威胁活动锁定的比例增加两倍以上」，警告今年还会持续激增。

通讯安全局说：「一小部分国家遭遇最多对抗全球民主进程的网路威胁活动。」各界大多将矛头指向俄罗斯。

由全球36个最富裕国家组成的OECD成立于1961年，以促进贸易为宗旨，自诩致力推广民主政治与自由市场。

根据报告，网路活动如今锁定的对象是选民，而非政党、候选人或其阵营。

报告说：「这种转变似乎始于2016年，部分原因可能是俄罗斯网路威胁者发动攻势，成功干预美国2016年总统大选。」

报告说，网路攻击者的目标在于「操纵线上资讯…以影响选民意见和行为」。

来自境外干预的长期目标则是「促进对外经济、意识形态和军事利益」，以及「减少对民主的信心和在国际联盟中制造分歧」。

加拿大国会选举预计10月登场，通讯安全局说，选民「极有可能」遭到外国网路干预，尽管规模不比俄罗斯干预美国大选。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）上周警告，国会大选恐面临俄罗斯干预的风险。

民主体制部长古尔德（Karina Gould）今天说，她已和几个最大社群媒体组织讨论相关议题，也说他们在因应这项风险方面做得太少。（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）

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