此内容发布于2019年3月14日 下午6:35

（法新社华盛顿14日电） 美国联邦参议院今天投票通过一项议案，终止总统川普为美墨边境议题所宣布的国家紧急状态，连川普自家共和党籍议员都倒戈，川普遭遇难堪的挫败后随即扬言动用否决权。

先前国会拒绝为川普在边界筑墙拨款后，川普改以宣布国家紧急状态来筹措筑墙经费。12位共和党籍参议员今天加入民主党阵营，投票反对川普宣布的国家紧急状态后，川普在推特上迅速且明确地以一个字「否决」回应。

原先只有6位共和党籍参议员公开表示反对川普2月宣布的国家紧急状态，但今天上午参院表决前，共和党籍议员酝酿跑票的人数增至12人，最后投票结果为59票赞成，41票反对，议案通过。

在没有足够的党内议员支持后，川普明确表示，他打算动用否决权，以推翻国会任何阻挡紧急状态令的议案。

「一字诀」推文之后，川普接着推文补充说：「对于民主党所发起、刚获通过的决议案，我期盼动用否决权，这项决议案会造成边界洞开，在我们的国家里，犯罪、毒品与走私将会增加。」

他说：「我感谢所有坚定的共和党议员，他们投票支持边境安全和我们急迫需要的高墙。」

如果总统动用否决权，则参众两院都必须有2/3的绝对多数才足以推翻，但两党都说，人数可能不足。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

Neuer Inhalt Horizontal Line