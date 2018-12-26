又一移民童丧命 美对所有拘留童进行健康检查

此内容发布于2018年12月26日 上午7:50

（法新社华盛顿26日电） 一名8岁的瓜地马拉移民男童丧命后，美国海关与边境保护局宣布，将对拘留所内的所有孩童进行健康检查。这已经是本月第2起孩童在遭美国政府拘留期间丧命事件。

法新社报导，瓜地马拉呼吁，针对男童死因展开调查；部分美国国会议员愤怒谴责美国总统川普政府的移民政策。

海关与边境保护局（Customs and Border Protection, CBP）25日表示，男童24日出现生病迹象后，被送往新墨西哥州（New Mexico）一家医疗中心。德州联邦众议员卡斯楚（Joaquin Castro）确认这名男童为艾朗梭（Felipe Alonzo Gomez）。

院方诊断艾朗梭感冒，但他随后发烧。医院给艾朗梭服用非类固醇消炎止痛药「布洛芬」（ibuprofen）和抗生素阿莫西林（amoxicillin），男童中午出院。

艾朗梭之后出现恶心和呕吐症状再度送医，24日深夜不治。

海关与边境保护局表示，尚未确定艾朗梭死因，但将「确保对相关情况进行独立且彻底的调查」。

海关与边境保护局局长麦克利南（Kevin K. McAleenan）25日稍晚宣布，「针对海关与边境保护局拘留的所有孩童进行二次医疗检查」，并「审查相关政策，尤其是着重10岁以下孩童的照顾与拘留」。

他并说：「这是一个惨痛损失。我们代表海关与边境保护局向他的家人致上最深的慰问。」

麦克利南表示，海关与边境保护局正考虑从海岸防卫队（Coast Guard）和国防部等其他政府机构寻求医疗协助。

他说：「海关与边境保护局和疾病管制暨预防中心（Centers for Disease Control, CDC）也会针对拘留孩童数量进行协调。」

瓜地马拉呼吁，美国有关当局对艾朗梭死因展开「透明」调查，并表示「已要求（美方）提供医疗报告…以厘清这名孩童死因」。

艾朗梭死亡消息，引爆美国国会议员的怒火。

国会西裔党团（Congressional Hispanic Caucus）主席当选人卡斯楚发声明表示：「政府把人民从合法边界口岸赶走的政策…正使得这些家庭和孩童处于极大危险之中。」

德州民主党联邦众议员魏塞（Marc Veasey）说：「耶诞节这天听到如此悲惨的故事。」（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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