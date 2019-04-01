此内容发布于2019年4月2日 上午12:50

（法新社华盛顿1日电） 美国前副总统拜登今天再遭女性指控不当肢体碰触，这是3天以来第2人，对可能参选2020的拜登无疑是一大打击。拜登阵营已发声明否认，斥为「抹黑」。

康乃狄克州43岁女子拉波斯（Amy Lappos）指控时任副总统拜登（Joe Biden）2009年在募款餐会上有不当碰触，还磨蹭她的鼻子。

拉波斯今天告诉「哈特福日报」（Hartford Courant）：「这不是性骚扰，但他确实有抓着我的头。」

「他的手环绕在我脖子上，把我拉近，用他的鼻子摩蹭我的鼻子。他凑上来时，我觉得他就要亲上我的嘴巴了。」

拉波斯昨天在Connecticut Women in Politics脸书群组贴文提及此事，回应上周指控拜登2014年曾在活动上亲吻她后脑勺的内华达州前州议员佛罗雷斯（Lucy Flores）。

拉波斯和佛罗雷斯的指控可能危及拜登总统之路。拜登民调领先，一般预料他会在未来几周宣布参加党内初选。

拜登阵营被询及拉波斯的指控时，搬出拜登昨天的声明回应。拜登声明说，不认为自己曾在多年公职生涯以及竞选活动中做出不当举动。

拜登阵营指控这是「抹黑」。

拜登发言人鲁索（Bill Russo）今天表示：「这些抹黑和变造照片存在网路阴暗角落已有一段时间。」

「直到今天，右翼网路言论及其他团体都还在利用这些东西。」

拉波斯说她从未提告，因为知道不会有用，但她确实认为拜登这种举动逾越了礼节与尊重的界线。

「跨越那条界线并非慈祥的表现，不合乎文化，也不是疼爱，而是性别偏见或厌女。」（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

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