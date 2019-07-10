（法新社柏林10日电） 德国总理梅克尔今天又被媒体拍到身体不由自主颤抖，这是她一个月来第3度在公开场合发生这种状况，不过梅克尔坚称自己很好，健康无虞，还说「这种症状只发生一天，所以将会消失」。

梅克尔（Angela Merkel）在首都柏林迎接芬兰总理李纳（Antti Rinne）到访，当现场演奏国歌时，她开始不由自主颤抖。

然而，梅克尔约在一个小时后按计画出席记者会，告诉记者她健康状况良好，毋须担心。

梅克尔说，「我感觉非常好，不用担心」，还说她只不过是还处于先前颤抖发作的「病程」阶段，但情况「已有所好转」。下周将满65岁的梅克尔说：「我还得与它共处一段时间，就像它怎么来，某一天就怎么走。」

梅克尔今天出现颤抖虽肉眼可见，但情况比6月首度被拍到时缓和一些。梅克尔6月18日以军礼欢迎乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）时，媒体拍摄到她的身体出现剧烈颤抖。梅克尔事后说，喝了水后，她感觉好些了。

梅克尔首次颤抖，被归因于夏季炎热天气的脱水现象。第2次被拍到颤抖则是在一周后的6月27日，就在梅克尔准备搭机飞往日本出席大阪20国集团（G20）峰会的几个小时前。

梅克尔第2次出现颤抖时，德国媒体在很大程度上避免了对梅克尔健康的猜测，但他们说，到了第3次便难以忽视。

德国发行量最大的「画报」（Bild）说：「梅克尔的健康如今已成政治议题。」

报导警告：「假如身体或心理上的弱点经常出现，政府就必须重新思考其阻挠战术。否则，谣言恐甚嚣尘上。」

倘若有紧急情况发生，副总理萧兹（Olaf Scholz）将取代梅克尔，暂代总理一职，直到国会选出新领导人。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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