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此内容发布于2018年3月13日 下午2:35 最后更新 - 2018年3月13日 -14:35

（法新社伦敦13日电） 英国和俄罗斯媒体报导，和已故克里姆林宫批评者比瑞索夫斯基（Boris Berezovsky）有联系的前俄国企业高阶主管葛鲁希科夫，被发现陈尸伦敦家中，死亡的情况不明。

前俄罗斯双面间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）日前在英国索尔兹伯里（Salisbury）遭人以俄国制神经毒剂杀害，英国政府表示将调查一些和俄罗斯有关的个人可疑死亡案例，在这个节骨眼，葛鲁希科夫（Nikolai Glushkov）的死引发高度关切。

报导中说，葛鲁希科夫曾在比瑞索夫斯基的企业Aeroflot和AvtoVAZ任职，女儿娜塔莉雅（Natalya）昨天发现他陈尸伦敦西南区新莫尔登（New Malden）的家中。

俄罗斯工商日报（Kommersant）引述葛鲁希科夫家人的话说，尸体有「遭勒死的痕迹」。

工商日报说：「目前仍不清楚是遭谋杀或自杀。」

领导调查斯克里帕尔遭毒杀案的英国反恐警察表示，正在调查伦敦西南区金斯敦（Kingston）一名60来岁男子的命案，但未透露这名男子的身分。

发言人表示，反恐警察接手调查此案是「预防措施，是鉴于这个人据信拥有的关系」。

但他表示：「没有证据显示此案和索尔兹伯里的事件有关。这起命案目前以情况不明处理。」

卫报报导，葛鲁希科夫因洗钱和诈欺罪在俄罗斯服刑5年后，获得英国政治庇护。

俄罗斯巨富比瑞索夫斯基曾经支持总统蒲亭，后来长期抨击克里姆林宫，2013年被发现陈尸在伦敦城外豪宅的上锁浴室中。验尸报告显示他是吊死，且没有挣扎迹象。

葛鲁希科夫当时表示，他不相信比瑞索夫斯基是自然死亡。卫报当时引述他的话说：「我确定波瑞斯（比瑞索夫斯基）是遭杀害。」（译者：陈政一）

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