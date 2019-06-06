此内容发布于2019年6月6日 下午11:20

（法新社圣彼得堡6日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，俄罗斯前双面谍斯克里帕尔在英国遭毒害案事过境迁，英俄两国应改善关系。

法新社报导，去年斯克里帕尔（Sergei Skripal）中毒案引发外交龃龉，英俄互相驱逐外交官，让原本脆弱的双边关系崩坏。英国将此案归咎俄罗斯，称这起暗杀未遂事件「几乎确定」是获得俄国高层批准。莫斯科当局强烈否认涉案。

蒲亭在圣彼得堡的经济论坛上告诉全球新闻机构主管：「终究有必要翻新页，翻过这页与间谍和暗杀未遂有关的篇章。」

蒲亭说：「经济和社会领域攸关国家利益的全球议题及全球安全性，比安全单位的竞赛更加重要。」

蒲亭还说斯克里帕尔并非「俄罗斯间谍」。他说：「不是我们监视你们。那是你们的特工，不是我们的人，因此代表是你们在监视我们。」

英国表示，唯有俄方有所转变，才可能出现新关系。首相梅伊（Theresa May）发言人回应蒲亭说法时表示：「唯有俄罗斯改变自身行为，我们才会有不同的关系。」

发言人还说，毒害是「卑劣的行径」。

此外，蒲亭也表示，希望英国未来在新首相治理下，与俄国的双边关系能改善，并表示新首相应该考虑让英国企业在俄国营运。

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