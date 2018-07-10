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此内容发布于2018年7月10日 下午9:05 最后更新 - 2018年7月10日 -21:05

（法新华盛顿10日电） 华府上周对中国进口商品祭出关税，遭中国还以颜色，美国总统川普誓言反击中方报复手段，今晚列出可能对价值2000亿美元（新台币6兆800亿元）中国输美商品课徵10%关税清单。

这项措施最快9月实施，使得全球头两大经济体间的贸易争端加剧。

华府上周对340亿美元中国进口商品祭出25%首轮关税，后遭中国报复，美国总统川普誓言再反击。

美国贸易代表署（USTR）将对课税产品举办听证会，行政官员说，清单拍板约需两个月，届时川普会决定是否确实实施。

美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）在声明中说：「由于中国做出报复，且未能修正他们的行径，总统已经下令，要美国贸易代表署启动作业程序，针对另外2000亿美元中国进口商品施加10%关税。」

一名官员在电话会议中告诉记者，由于美国商品遭北京当局课税报复的比例占美国输中出口达40%，这项政策的目标也是将中国输美商品课税比例提高至总额的40%。

官员表示，美国对中国的不公平贸易行径提出抱怨，包括剽窃或迫使美国技术转移，但中国断然否认，不承认有对美国公司造成任何伤害，且「在毫无国际法理基础或正当性下」展开报复。

有关即将面临25%关税的另外1600亿美元商品，美国贸易代表署仍在继续最后作业程序，北京当局也已誓言要以牙还牙。

面临10%惩罚性关税的商品清单包括冷冻肉品、各式活体鲜鱼和海鲜、奶油、洋葱、大蒜、其他蔬果、坚果、金属以及大量的化学物品。

官员表示，他们试图锁定那些降低对美国消费者伤害的商品。（译者：梁元龄/核稿：徐睿承）

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