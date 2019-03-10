此内容发布于2019年3月11日 上午12:35

（法新社雪梨11日电） 澳洲检察总长波特（Christian Porter）今天为一项目的在追踪外国代理人在澳洲政坛角色的登记制度辩护，他表示，尽管目前出面登记的人数不多，却已经产生行为改变。

由于澳洲日渐担忧外国政府干预国内政治，特别是来自中国的影响力，坎培拉去年通过一系列新法，遏阻潜在干预情事。

这项「外国影响透明计画法」（Foreign Influence Transparency Scheme）登记制度去年12月开始实施，宽限期于昨天结束，目前仅9个机构或个人申报和外国关系。

其中的游说人士包括申报为法国防卫巨擘泰雷斯集团（Thales）「外国委托人」的前防长尼尔森（Brendan Nelson），和一名自称为美国某个集团申明利益关系的911阴谋论者。

目前仅澳洲天然气制造商APLNG老板金恩（Warwick King）申报他的「外国委托方」为中国，公司有1/4股份为中国石油化工股份有限公司所有。

波特表示，还有约18件登记书未审理或公布，预期随着5月中登场的大选逼近，名单会再增加。

依法规定，如未申报者可能面临高达5年徒刑。

波特说，近来见到不少澳洲前政治人物从中国拥有或和中方相关组织退出，证明新制已产生作用。他向澳洲广播公司（ABC）说：「登记制很可能也改变了澳洲政治体系里的人员行为和合约安排。」

中国岚桥集团和中国科技巨擘华为皆出现前资深政治人物相继离去的情形。（译者：王品轩/核稿：卢映孜）

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