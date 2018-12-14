反奴隶法 匈牙利反政府示威爆警民冲突

此内容发布于2018年12月14日 下午11:35

（法新社布达佩斯14日电） 匈牙利首都布达佩斯今天再爆反政府示威，抗议总理奥班（Viktor Orban）针对劳工权益和司法体系推出备受争议的新法，连续第3天演变成警民冲突。

大约2000名示威者聚集在匈牙利国会外，朝镇暴警察丢掷瓶罐和烟幕弹，警方则以催泪瓦斯回击。

本周发生的骚乱是匈牙利10年来最严重的暴力事件，警方表示，有50多人被捕，至少14名警察受伤。

示威群众也沿着主要道路游行，并跨越桥梁暂时阻挠交通。

他们高喊「奥班滚开！」，还拿他的名字做文章，说他是独裁者Viktator。

反对派政党12日未能阻止两项争议性法案在国会闯关成功，吹响这场动乱的号角。

匈牙利通过新版劳动法，大举提高劳工每年加班时数上限，雇主还能延迟3年计算和支付加班费，批评人士说，这根本是「奴隶法」。

工会说，这些应大型国际制造公司要求修订的新法，恐使劳工受到剥削且无法按时领取加班费。

政府主张，在劳动力短缺冲击经济成长之际，新版劳动法将使有意增加工作时数的劳工和需要更多人力的雇主受惠。

匈牙利还通过另一项法案，为成立新「行政法院」铺路，以监督公共行政案件，例如公共采购案或选举程序。

奥班亲密盟友、司法部长卓柯桑义（Laszlo Trocsanyi）将主掌这些行政法院，促使若干人士警告，当局对司法体系的政治影响力已接近全面。

工会说，他们将参与16日在布达佩斯登场的第4波示威活动。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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