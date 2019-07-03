此内容发布于2019年7月3日 下午11:05

（法新社墨西哥市3日电） 墨西哥数百名联邦警察今天堵住首都道路，抗议总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）要让他们与国家卫队（National Guard）合并的计画。

左翼总统罗培兹欧布拉多推出这支新安全部队国家卫队，以打击毒品走私贩暴力犯罪，并控制警方内部的长期贪污情形。

法新社报导，大批愤怒警察黎明前聚集首都指挥中心外展开抗议，抗议持续到今天。警方一度堵住两条主要道路，并短暂占领城市边境的收费站。他们誓言将持续抗议至明天，并展开全国罢工。

墨西哥公共安全部长杜拉索（Alfonso Durazo）草草召开记者会，向警方挂保证说「你们的权益绝对不会受到侵犯」，薪资、福利、资历及官阶皆会在国家卫队受到尊重。

但这没有说服抗议警察，31岁的警察特种部队队员桑杰士（Luis Javier Sanchez）说：「这只是另一个谎言，他们想要摆脱联邦警察，并用军事化的国家卫队取而代之。」

罗培兹欧布拉多6月30日正式成立国家卫队，现有7 万名队员，料将在未来几个月增至15万人，人力主要来自现行警力与军队。

尽管保证国家卫队会有文官指挥结构，他仍因提名一位近来退休的将领带领部队而遭到炮轰。

即使国家卫队最初任务并非阻挡移民，但在与美国的协议下，罗培兹欧布拉多也因派遣2万国家卫队成员至墨国边境加强安全遭到批评。

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