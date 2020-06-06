此内容发布于2020年6月7日 上午1:20

（法新社特拉维夫6日电） 数千名以色列民众今天晚间在以国第二大城特拉维夫（Tel Aviv）进行示威，反对政府打算吞并已遭占领的约旦河西岸（West Bank）部分地区的计画，高喊要和平民主。

这场集会活动由左翼非政府组织和政党发起，示威民众挥舞以色列和巴勒斯坦旗帜，手持标语反对占领约旦河西岸及可能吞并其部分土地。

美国总统川普今年年初公布充满争议的中东计画，允许以色列吞并约旦河西岸犹太人屯垦区和其他战略要地。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）日前与中间派政治联盟蓝白联盟（Blue and White）领袖甘茨（Benny Gantz）达成共组联合政府的协议，根据协议的一部分，尼坦雅胡最快可能在7月1日将川普的计画交付内阁和国会寻求背书。

这项计画也设想巴勒斯坦建国，但领土不但减少，也没有满足巴勒斯坦人最大的诉求，也就是将首都设在东耶路撒冷。巴勒斯坦已经断然拒绝这项计画。

一名示威民众呼吁巴勒斯坦人和以色列人之间要更加团结。

示威民众史瑞柏（Anat Schrieber）告诉法新社，巴勒斯坦人和犹太人之间已经对彼此造成太多伤害，「我们是兄弟，我们都属于这里，团结合作会比单打独斗力量更大」。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

Neuer Inhalt Horizontal Line

外部内容 数字化技术彻底改变瑞士山村生活