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此内容发布于2018年3月18日 上午7:35 最后更新 - 2018年3月18日 -07:35

（法新社莫斯科18日电） 俄罗斯反对派人士和一个非政府组织今天指出，俄国总统选举发生做票和重复投票等舞弊行为。俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）笃定胜选，获得第4个总统任期。

非政府的选举监督组织「选票」（Golos）在网路上公布违规名单，截至中午过后累积已达1764件违规案，其中包括观察员无法执行工作。

俄罗斯反对派领袖亚历塞依．纳瓦尼（Alexei Navalny）因为法律原因参选被拒，他发起运动号召大众一起监督这场总统大选，声称已派出3万3000名志愿者监督投票和开票。

纳瓦尼的网站指称，目前已发现数以百计舞弊，特别是首都莫斯科和周边地区、圣彼得堡以及乌拉尔地区（Urals）的巴什克托（Bashkortostan）。

根据日前官方民调，和全国相比较，蒲亭在莫斯科和圣彼得堡的支持率明显偏低。

这项选举监督运动的一名律师在新闻简报中指出，纳瓦尼的支持者担任选举监督人员，被部分投票所挡在门外。

纳瓦尼本人发出一则推文附有连结显示，俄国远东地区一处投票所涉嫌做票。

中选会表示将会进行调查。中选会指出，大约八成投票所装有监视器。（译者：严思祺/核稿：陈政一）

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