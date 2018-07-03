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此内容发布于2018年7月3日 下午8:20 最后更新 - 2018年7月3日 -20:20

（法新纽约3日电） 美国连锁量贩店沃尔玛线上商城出现印有「弹劾45」（Impeach 45）字样的上衣和其他服饰用品，引来美国第45位总统川普支持者在社群媒体上狠批，沃尔玛今天因此将商品下架。

印有反川普标语的运动衫和婴儿服饰的图片在社群网路上引发激烈讨论，促使沃尔玛（Walmart）停售相关产品，到了中午，「#杯葛沃尔玛」（#BoycottWalmart）主题标签开始在推特疯传。

沃尔玛发言人说：「这些产品是第3方卖家在我们的开放市集中贩售，不是直接由沃尔玛提供。」发言人说：「在审视（是否有违）公司市集政策同时，我们会将这些款式的商品下架。」

挺川、反川两边阵营都不吝于发声，当企业看似选边站，双方人马会以杯葛威胁的方式对企业施压。沃尔玛这起风波彰也显出，在一个因政治益发走向两极分化的国家中，做生意面临的挑战。

也有推特网友批评沃尔玛，下架了反川普商品，却继续贩售各式各样川普竞选时「让美国再次伟大」（Make America Great Again）的周边。

全球数据零售谘询（GlobalData Retail）主管桑德斯（Neil Saunders）说，基于公司形象，沃尔玛下架反川普商品的决定合情合理。大部分电商消费者无法区分商品是由公司直接贩售，或是第3方卖家所提供。

桑德斯说：「许多店面可能都位在偏重共和党派的地区。」「他们有必要采取行动，否则恐失去大部分客源的支持。」

他又说，比起「让美国再次伟大」，弹劾第45位总统的点子太超过了些。「让美国再次伟大」只展现出对川普的支持，民主党派的类似商品或许可以平衡一下。（译者：梁元龄/核稿：蔡佳敏）

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