下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月21日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月21日 -01:35

（法新社纽约20日电） 美国在边界强行拆散移民家庭骨肉的「零容忍」政策引发娱乐圈众怒，男星乔治克隆尼和蓝调歌手约翰传奇慷慨解囊，摇滚巨星布鲁斯史普林斯汀也发声谴责。

乔治克隆尼（George Clooney）和他的人权律师妻子阿玛尔（Amal Clooney）说，他们已捐出10万美元给移民儿童权利青年中心（Young Center for Immigrant Children's Rights）。这个总部设在芝加哥大学（University of Chicago）的组织向无人陪同的儿童提供法律谘询。

克隆尼夫妇说，虽然无法改变川普总统的政策，但「我们可以协助捍卫这项政策的受害者」。他们成立的基金会资助黎巴嫩8所学校，帮助叙利亚难民孩童就学。

克隆尼夫妇在声明中说：「未来某一天，我们的孩子会问说，这是真的吗？我们的国家真的把宝宝跟他们父母分开，安置在拘留中心吗？当我们回答是的，他们会问那我们为此做了些什么。」

约翰传奇（John Legend）和他的模特儿妻子克莉丝汀泰根（Chrissy Teigen）稍早表示，将捐款28万8000美元给美国民权联盟（American Civil Liberties Union），以援助与家人分离的移民孩童。

布鲁斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）在拥有960个座位的沃尔特克尔剧院（Walter Kerr Theatre）演唱「汤姆乔德之魂」（The Ghost of Tom Joad）前，出人意表地在台上发表演说。

「我们看见美国边界正在发生的事情，如此令人震惊和可耻地不人道，不符合美国价值观，令人愤怒。」

他说：「我们还听见美国政府高官亵渎上帝和国家之名，说攻击孩子是一种道德的行为。愿上帝拯救我们的灵魂。」

他指的可能是司法部长塞申斯（Jeff Sessions）引述圣经经文，捍卫顺从政府法律逮捕无证移民家庭并将他们拆散的政策并无不当。

川普政府为吓阻无证移民和寻求庇护者采取的政策，已导致超过2300名孩童与双亲分离。

不过川普今天签署行政命令，终结在美国边界拆散移民亲子的作法，说他希望移民家庭能团聚在一起。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

Neuer Inhalt Horizontal Line