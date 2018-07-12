下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月13日 上午1:20 最后更新 - 2018年7月13日 -01:20

（法新华盛顿12日电） 美国联邦调查局资深探员史卓克先前遭控带反川普偏见，有碍公正调查。他今天在国会激烈的听证会上驳斥，还说联邦调查局及司法部遭受抨击，是俄罗斯总统蒲亭和敌方的胜利。

史卓克（Peter Strzok）告诉国会议员，他与任职联邦调查局（FBI）律师的恋人佩吉（Lisa Page）在私人讯息中的发言，是对川普2016年竞选期间「糟糕、恶心行径」的反应。

但史卓克否认个人政治倾向影响到他的专业判断。共和党人质疑特别检察官穆勒（Robert Mueller）团队调查川普竞选团队是否与俄国挂钩的「通俄案」公正性。

史卓克告诉众议院司法委员会及监督委员会：「这项调查不带有政治动机，不是猎巫行为，也不是骗局。」

「我对国会的监督角色抱持最高敬意，但我确实认为，今天的听证会只不过是让蒲亭（Vladimir Putin）再下一城，再替想分裂美国的敌营奠定里程碑。」

川普先前称史卓克和佩吉是「FBI恋人」，以两人贬低他的私讯内容为据，指控FBI存在偏见，有害川普通俄案调查。

史卓克表示：「正如许多人，我在不同以往的总统大选中持个人政治意见、并且表态…用词也并非总是令我自豪。」

「但我得说清楚，毫不含糊、在此宣誓：在捍卫我国的26年职涯中，我的个人意见从未影响公务行动。」（译者：梁元龄/核稿：卢映孜）

Neuer Inhalt Horizontal Line