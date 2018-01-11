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此内容发布于2018年1月11日 上午2:50 最后更新 - 2018年1月11日 -02:50

（法新社华盛顿10日电） 继好莱坞众星着黑衣出席金球奖，表达对性骚扰事件的抗议，美国民主党女性联邦众议员发起相同行动，号召同僚于美国总统川普月底赴国会发表国情咨文演说时，着黑衣出席。

民主党籍女众议员斯佩尔（Jackie Speier）今天在推特（Twitter）发文表示，为了表达对反性骚扰运动「#我也是」（#MeToo）的支持，她和数名民主党女众议员将着黑衣出席川普（Donald Trump）30日发表的国情咨文演说。

斯佩尔写道，她们同时呼吁两党国会议员「着黑衣出席今年的国情咨文演说，以支持在好莱坞、政治界、军队和学术界等各界受到性骚扰或性暴力伤害的受害者。」

川普至今已遭到约20名女性公开指控对她们有不当行为。他将在国会参众两院联席会议发表的国情咨文演说，则是美国总统说明未来一年政策当务之急的机会。

自从好莱坞大咖制片人温斯坦（Harvey Weinstein）遭到连串性侵犯指控而失势，并引发美国电影圈对业界性骚扰和不当性行为的文化开战，美国媒体业和政治界也受到类似性丑闻的重大冲击。

近期已有数名美国联邦国会议员因遭控行为不当，而被迫辞职，包括参议员佛兰肯（Al Franken）和长期担任众议员的柯尼尔斯（John Conyers）。

美国联邦众议院目前所有435席当中89席为女性，为历来最多，其中66席女众议员隶属民主党。此外，近60位民主党籍女性联邦国会议员2017年12月要求国会，对川普不当行为的指控进行调查。

斯佩尔的号召获得众议院民主党领袖裴洛西（Nancy Pelosi）的支持。裴洛西在推特发文表示：「感谢『#我也是』运动的勇敢女性。我们目前身处对抗性骚扰的关键时刻。…『#时候到了』（#TimesUp）。」（译者：中央社张正芊）

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