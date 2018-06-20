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此内容发布于2018年6月21日 上午1:50 最后更新 - 2018年6月21日 -01:50

（法新社伦敦20日电） 英国首相梅伊熬过了国会针对脱欧协议的又一场表决，议员今天否决唱反调议员所提的修正案，并通过政府的脱欧计画，数月来针对脱欧法的激烈辩论到此总算划下句点。

梅伊（Theresa May）赶在投票前再度向亲欧洲议员保证，如果她无法取得脱欧协议，国会将扮演角色，亲欧议员因此一改先前反叛立场，通过重要的脱欧法草案。

议员是以319票反对、303票赞成，否决唱反调议员所提的修正案，随后并通过政府的脱欧计画，数月来针对脱欧法案的激烈辩论到此总算结束，明定英国脱欧后法律架构的法案，终可成为法律。

如果修正案今天闯关成功，对过两天就要参加欧盟在布鲁塞尔峰会的梅伊会是一大羞辱。梅伊将在峰会上试图就脱欧协商取得更多进展。

梅伊对外仍表示希望10月前签订协议，这样英国国会和欧洲议会才有时间批准，让英国如期在2019年3月正式脱离欧盟。

梅伊先前承诺，英国和欧盟的脱欧协议将送交国会表决。这几个月来，她也积极和保守党议员同志协商，讨论协议假使遭到拒绝的情况。

上周保守党内议员扬言造反之后，梅伊同意，若不能在明年1月21日前取得协议，就得把一份声明送交国会表决，但梅伊坚持议员无法修改声明并强逼政府行动，批评者因此认为，国会行使表决权根本毫无意义。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

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